César 2020 : Roman Polanski assistera-t-il à la cérémonie ?

Le 28 janvier dernier, le film "J'accuse" de Roman Polanski obtenait pas moins de 12 nominations aux César. Très vite la polémique enfle. Les accusations d'agressions sexuelles et de viol à l'encontre du réalisateur sont nombreuses, la dernière remonte à novembre dernier. Dans Le Parisien, Valentine Monnier, une photographe française, accuse le réalisateur de l'avoir violée en 1975 quand elle avait 18 ans. A quelques jours des César, la soirée s'annonce donc tendue. Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, aura fort à faire. En effet, après la polémique Polanski, l'Académie des César a annoncé sa démission collective. Et une question est partout : Roman Polanski sera-t-il présent ?

Si Roman Polanski se rend à la cérémonie, l'ambiance devrait être électrique

Le 13 février, Alain Goldman, producteur de "J'accuse", s'est confié au Point sur la venue de Roman Polanski. Selon lui, "Il n'est pas très friand de ce genre de manifestations. A priori, oui. Il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas". S'il se rend à la cérémonie, il devrait être accompagné des acteurs du film dont Jean Dujardin et sa femme Emmanuelle Seigner. Oui mais voilà, l'actrice Adèle Haenel sera bien présente à la Salle Pleyel et l'ambiance pourrait être électrique. Cette dernière accuse le cinéaste Christophe Ruggia "d'attouchements" et de "harcèlement sexuel" lorsqu'elle avait 15 ans. Discrète depuis ses déclarations en novembre dernier à Mediapart, Adèle Haenel s'est confiée au New York Times lundi 24 février et estime que "distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes" et ajoute "ça veut dire, ce n'est pas si grave de violer des femmes". Ce mercredi 26 février, Anne Hommel, la communicante du réalisateur a fait une mise au point auprès de LCI : "A l'heure où nous parlons, il n'a pas encore pris de décision définitive".

Par Valentine V.