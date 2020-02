César 2020 : Roman Polanski grand perdant, le palmarès des exploitants dévoilé

La 45ème édition des César est confrontée à une situation plutôt complexe. L'Académie a annoncé sa démission collective suite au scandale créé par les 12 nominations du film "J'Accuse" de Roman Polanski. Le réalisateur fait face à de nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle. Plusieurs personnalités ont réagi à la polémique, dont Nicolas Bedos qui préfère ironiser sur Instagram. Mais avant de découvrir le verdict vendredi 28 février au cours d'une cérémonie animée par Florence Foresti, "Ecran-Total" publie ce mercredi 26 février le résultat des votes des exploitants. Le film de Roman Polanski est le grand perdant.

"J'accuse" loin de faire l'unanimité

Du 1er au 20 février, 2321 exploitants ont été sollicités et ont voté, au total ils seront 256 à être amenés à donner leurs voix pour les César. Si l'année a été prolifique pour le cinéma français, le film qui se démarque finalement est "Les Misérables" de Ladj Ly, déjà primé à Cannes de la Palme des exploitants. Du côté des performances, c'est Anaïs Demoustier qui se distingue pour son rôle dans "Alice et le maire" et Roshdy Zem pour son interprétation dans le film "Roubaix". Le prix de la meilleure réalisation revient à Céline Sciamma pour "Portrait de la jeune fille en feu". Après sa consécration aux Oscar, "Parasite" est le film étranger plébiscité par les exploitants. Le prix du public revient à "Hors Normes" d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Malgré ses 12 nominations, "J'Accuse" de Roman Polanski ne remporte pas les suffrages et ne s'impose dans aucune catégorie. Le vote des exploitants serait-il une tendance pour la cérémonie de vendredi ? Rien n'est sûr mais les résultats sont attendus…

Par Valentine V.