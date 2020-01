César 2020 : Sandrine Kiberlain succède à Kristin Scott Thomas comme présidente

La 45e cérémonie des César fait déjà beaucoup parler plus d'un mois avant l'événement. A l'approche de l'annonce des nommés, la nouvelle édition est sous le feu de lourdes accusations autour de prétendus agissements "opaques et discriminatoires" selon la Société des réalisateurs de films. Alors que les 36 candidats en lice pour les nominations aux César du meilleur espoir féminin et masculin sont normalement parrainés par un grand nom du milieu, l'Académie aurait refusé cette année certains artistes. La Société des réalisateurs de film a expliqué que l’institution a "présenté ses excuses, apprenant avec surprise qu'elle aurait froissé certaines personnalités au cours du processus d'invitation des marraines et parrains pour les Révélations". Malgré cette polémique, la cérémonie des César se prépare. Et à quelques semaines de l'événement, l'Académie a révélé la future présidente des César 2020.

Une habituée de la cérémonie

Et cette année, c'est l'actrice Sandrine Kiberlain qui a été choisie pour succéder à Kristin Scott Thomas : "Actrice incontournable du cinéma français, Sandrine Kiberlain noue depuis ses débuts sur grand écran une véritable histoire d'amour avec le public, doublée d'une reconnaissance de ses pairs", indique l'Académie dans un communiqué. Grande habituée de la cérémonie des César, Sandrine Kiberlain a été désignée meilleur espoir féminin en 1996 pour son rôle dans "En avoir (ou pas)", puis meilleure actrice en 2014 pour le film "9 mois ferme". La cérémonie des César 2020 se déroulera le 28 février prochain à la salle Pleyel. L'événement sera diffusé en clair et en direct sur Canal + dès 21h.

La merveilleuse comédienne #SandrineKiberlain sera la présidente de la 45e Cérémonie des #César2020 — Académie des César (@Les_Cesar) January 27, 2020

Par Alexia Felix