César 2020 : un système "discriminatoire" ? L'Académie présente ses excuses

Ces dernières années, le monde du septième art français et international a été éclaboussé par de nombreuses polémiques. En tête de ligne, Harvey Weinstein, bien entendu, mais aussi d’autres cinéastes à l’instar de Roman Polanski dont la sortie du dernier film "J’accuse" a suscité une vive controverse. Et les César ne sont pas en reste. Lundi 13 janvier, dans un communiqué officiel, la Société des réalisateurs de films a dénoncé un "grave problème de fonctionnement" de l’Académie des César, ainsi que des "agissements opaques et discriminatoires indignes". Pour appuyer ses accusations, la SRF a cité le cas de Virginie Despentes.

Persona non grata ?

Comme chaque année, les 36 candidats en lice pour les nominations aux César du meilleur espoir féminin et masculin sont parrainés par un grand nom du milieu. Cette année, l’Académie n’a pas autorisé à ce que la romancière soit la marraine de Jean-Christophe Folly. Lundi 13 janvier, lors du traditionnel dîner au Petit Palais, les 36 candidats étaient tous réunis autour de Franck Riester, ministre de la Culture. Une soirée au cours de laquelle des grands noms du septième art, comme Marina Foïs, Cédric Klapisch ou encore Michel Hazanavicius étaient également présents, et n’ont pas hésité à interpeller les consciences sur le fait "qu’il y ait des artistes désirables et indésirables". Des accusations que l’Académie des César n’a pas niées, comme le relaye la Société des réalisateurs de film qui explique que l’institution a "présenté ses excuses, apprenant avec surprise qu'elle aurait froissé certaines personnalités au cours du processus d'invitation des marraines et parrains pour les Révélations." Une 45e édition des César qui commence mal, et qui se déroulera à la salle Pleyel de Paris, le 28 février prochain.

Par Sarah M