César 2021 : Adèle Haenel a refusé de remettre un prix à la cérémonie

La cérémonie des César 2021 ce vendredi 12 mars se déroulera sans la présence d'Adèle Haenel. Après sa sortie fracassante de la salle lors de l'édition 2020, l'actrice a décidé de ne pas participer à la remise de prix cette année. Adèle Haenel a décliné l'invitation de Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, de venir remettre un prix. Sur le plateau de "C à vous" ce mardi 9 mars, l'actrice a révélé : "Je lui ai proposé de remettre un prix et elle a refusé. Elle a décliné comme plein d’autres pour des raisons qui lui appartiennent". Une décision comprise par Marina Foïs qui avait dénoncé certaines pratiques de l’ancienne direction de l’institution.

"Ses prises de parole ont été très courageuses et très importantes", a-t-elle souligné en expliquant avoir aussi invité Adèle Haenel car c'est une actrice qu'elle "admire". Avec le changement de direction des César, où Véronique Cayla et Éric Toledano sont à sa tête, un tournant est désormais attendu. "Eric Toledano le dit très bien : il fallait se débarrasser, de ce climat toxique. S’en débarrasser, ça ne veut pas dire éviter, ça veut surtout dire exclure. Ça veut dire évidement inclure. Adèle, il me paraissait normal de lui proposer d’être là", a assuré Marina Foïs qui avait réclamé une "réforme en profondeur" dans une tribune signée par 400 personnalités et publiée en février 2020. En attendant la cérémonie des César, l'actrice souhaite "qu’on s’autorise toutes les transgressions et digressions possible", a-t-elle confié dans une interview à Madame Figaro.

Par Marie Merlet