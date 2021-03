César 2021 : Anémone oubliée par le Splendid, son fils réagit

Les réactions se multiplient après la 46e cérémonie des César le 12 mars dernier. En pleine crise sanitaire où les salles de cinéma, de théâtre, et les lieux culturels sont toujours fermés, les revendications ont été nombreuses au cours de la soirée. L’intervention de Corinne Masiero a particulièrement marqué et a attiré les critiques de plusieurs personnalités. Au milieu des discours souvent politiques de la cérémonie, la troupe du Splendid a reçu le César d'honneur. Sur scène, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Christian Clavier, Marie-Anne Chazelle, Thierry Lhermitte, Michel Blanc et Bruno Moynot étaient réunis. Mais chaque membre de la troupe qui a pris la parole, n'a pas eu de pensée pour Anémone, décédée en 2019 des suites d'un cancer des poumons.

"Je trouve ça dommage"

Cet absence d'hommage pour l'actrice qui a fait partie de la troupe durant sa carrière, a déçu son fils Jacob. Auprès de Femme Actuelle, il a regretté : "Je pense quand même que ma mère méritait un petit clin d'œil, même si les rapports n'étaient pas au beau fixe. Thérèse est un personnage culte... Je trouve ça dommage". Jacob souligne d'ailleurs que sa mère, au sein du Splendid, "fait partie de ceux qui ont été le plus récompensés aux César". "Ma mère a été nommée quatre fois et a remporté le prix de la Meilleure actrice en 1988", a-t-il rappelé. Malgré la relation tendue entre les acteurs du Père Noël est une ordure et Anémone à l'époque, Jacob espérait une pensée. "S'ils ne l'ont pas fait, ils doivent avoir leurs raisons. Ma mère était brouillée avec l’équipe, elle n'a pas toujours tout fait pour que ça se passe bien", a-t-il reconnu avant de ne pas être finalement totalement surpris par cet oubli : "Ils n'ont même pas envoyé de gerbe de fleurs pour sa mort, tout cela semble finalement cohérent".

Par Marie Merlet