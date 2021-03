César 2021 : ce refus catégorique d'Adèle Haenel

C'est une cérémonie des César assez particulière qui aura lieu. Et pour cause, depuis presque un an jour pour jour, la crise sanitaire de la Covid-19 a paralysé la France. Et l'un des secteurs les plus impactés est celui de la culture. Alors que les magasins ont rouvert leurs portes, les salles de cinémas, les théâtres ou encore les musées sont toujours fermés. Les sorties de films ont donc été minimisées cette année. Seulement quelques réalisateurs ont pris le risque de sortir leur film durant cette période. D'autres,ont préféré reporter sine die. Mais ce n'est pas pour autant que la cérémonie des César a été annulée. Elle aura lieu ce vendredi 12 mars et sera présentée pour la première fois par Marina Foïs.

"Elle a été importante Adèle"

L'actrice était invitée ce mardi 9 mars sur le plateau de "C à Vous". Marina Foïs s'est confiée sur cette cérémonie on ne peut plus particulière. Et évidemment, une question a été posée concernant Adèle Haenel. Cette dernière avait quitté la salle l'année dernière après que Roman Polanski ait remporté le prix du meilleur réalisateur. La journaliste Marion Ruggieri lui demande alors : "Adèle Haenel sera présente à la cérémonie…vendredi…elle ne remettra pas un prix ? Il me semblait qu'elle remettait un prix cette année ?"

Ce à quoi Marina Foïs a répondu : "Non, j'ai dit que je lui ai proposé de remettre un prix, et elle a refusé. Enfin, elle a décliné comme plein d'autres pour des raisons qui lui appartiennent (…)". Elle poursuit : "Adèle, il me paraissait normal de lui proposer d'être là. Eric Toledano qui est maintenant vice-président de l'Académie, le dit très bien : il fallait se débarrasser de ce climat toxique. S'en débarrasser, ça ne veut pas dire éviter, ça ne veut surtout pas dire exclure. Ça veut dire évidemment inclure. Elle a été importante Adèle. Ses prises de parole ont été très courageuses et très importantes et moi je l'ai invité aussi parce que c'est une actrice que j'admire. Aussi simplement que ça".

Par J.F.