César 2021 : comment la cérémonie se déroule avec le protocole sanitaire ?

Malgré la fermeture des salles de cinéma en France depuis plusieurs mois, la cérémonie des César se déroule ce vendredi 12 mars. "Il était absolument primordial, pour l’Académie des César et Canal+, de maintenir ce rendez-vous en l’honneur de toutes celles et ceux qui se sont battus en 2020 pour continuer à faire vivre le cinéma malgré la crise que nous subissons", a déclaré l'Académie dans un communiqué. Dans un contexte de crise sanitaire, un protocole strict est mis en place pour assurer l’événement en toute sécurité à l'Olympia. Sur la scène, la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, va animer la soirée sans la présence du public habituellement composé des personnalités du monde du cinéma.

Un test PCR négatif pour être présent

Seules les personnes nommées, honorées ou qui remettent des récompenses, sont conviées sur place. Ce qui représente environ 150 personnes. Les célébrités autorisées à se rendre à l'Olympia ne peuvent pas être accompagnées et doivent fournir la preuve d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. À leur arrivée, les personnalités "sont à nouveau testées avec un test antigénique", a expliqué la directrice des opérations spéciales de Canal+. Dans la salle, un siège sur deux est condamné et les invités devront suivre un parcours fléché. Afin de respecter les gestes barrières, la remise du prix ne se fera donc pas en mains propres et sans les habituelles embrassades.

Par Marie Merlet