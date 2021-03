César 2021 : Corinne Masiero fustige Roselyne Bachelot après ses critiques sur la cérémonie

La dernière cérémonie des César n’a de cesse de faire parler d’elle. Animée par la comédienne Marina Foïs, la soirée a été vivement critiquée. Notamment le happening de Corinne Masiero qui a marqué tous les esprits. La comédienne, connue pour son rôle dans la série "Capitaine Marleau" diffusée sur France 3, s’est retrouvée entièrement nue et couverte de faux sang sur la scène des César pour remettre le prix du meilleur costume. "C’est important les costumes, on a l’air con quand on n’en a pas", a lâché Corinne Masiero pendant son happening. Une séquence qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Tout au long de la soirée, de nombreuses personnalités du 7ème art n’ont pas été tendres avec le gouvernement alors que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, assistait à l’événement depuis les loges de l’Olympia.

"Si Roselyne Bachelot a des choses à dire, elle les dit en face, déjà"

Pour Roselyne Bachelot, la 46ème cérémonie des César "n’a pas été utile au cinéma français". "Le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nui à l'image du cinéma français", a-t-elle estimé avant de rappeler : "Le cinéma, c'est une industrie. Les César, c'est une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donné ? C'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail". Une critique qui n’a pas été du goût de Corinne Masiero. "Je n'ai pas envie de répondre à madame Bachelot, ni aux chiens de garde du gouvernement, parce que je ne les écoute pas. Par principe, je ne les écoute pas", explique-t-elle sur BFMTV. "J'imagine que ça ne devait pas être très gentil. Ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait pu me le dire, parce qu'elle était dans la salle au début semble-t-il et elle s'est barrée. Si elle a des choses à dire, elle les dit en face, déjà", déclare encore la comédienne avant de poursuivre : "Les paroles, on s'en fout. Moi, je m'en fous complètement. Maintenant, c'est des actes. Qu'est-ce qu'elle a proposé comme acte ? Elle n'a rien proposé. That's it, that's all. Parlons de choses intelligentes. Les paroles, c'est bien beau, mais à un moment, il faut agir". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.