César 2021 : Corinne Masiero totalement nue sur scène

C'est l'image forte de la soirée. La 46e cérémonie des César qui s'est déroulée à l'Olympia ce vendredi 12 mars, a été marquée par des discours revendicatifs envers la gestion gouvernementale du monde culturel en cette période de pandémie. Les remettants de prix et les lauréats ont notamment dénoncé la situation des intermittents du spectacle en difficulté. Mais l'intervention de la comédienne Corinne Masiero a été le moment fort de la cérémonie. Présente pour remettre le César du meilleur costume, elle a débarqué sur scène avec un faux costume de "Peau d'Âne", en étant couverte de sang et portant des tampons hygiéniques comme boucles d'oreilles. "Je voulais la robe couleur de soleil de Catherine Deneuve, on m'a dit que c'était trop cher, pas assez essentiel. Ah ouais, pas assez essentielle Catherine Deneuve dans le cinéma français ?", a-t-elle lancé avant d'adresser une pique à Dominique Boutonnat, président du CNC (Centre national du cinéma), mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol.

Corinne Masiero entièrement nue

Corinne Masiero a ensuite enlevé sa peau de bête pour se dévoiler en nuisette ensanglantée, rappelant une tenue de "Carrie au bal du diable". Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pour dénoncer la fermeture des lieux culturels et soutenir les intermittents, la comédienne de Capitaine Marleau s'est complètement déshabillée. Totalement nue, Corinne Masiero a lâché : "Le dernier (costume, ndlr), c'est : qui veut la peau de Roger l'intermittent ? Maintenant, on est comme ça, tout nus !". Sur sa poitrine, on pouvait lire le slogan : "No culture, no future". Sur son dos, était inscrit un message s'adressant au Premier ministre Jean Castex : "Rend-nous l'art Jean !". Lorsque la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, lui a dit "à bientôt", la comédienne a répondu en quittant la scène : "Pas à l'année prochaine, j'ai l'impression".

"No culture, no future."



L'intervention (dé)culottée de Corinne Masiero en soutien aux intermittents. — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021

Par Marie Merlet