César 2021 : Gérard Jugnot tacle la cérémonie

Après une année difficile pour le cinéma avec la fermeture des lieux culturels en raison de la pandémie, la 46e cérémonie des César s'est déroulée ce vendredi 12 mars à la salle de l’Olympia. Animée par Marina Foïs, maîtresse de cérémonie de cette édition, la soirée a été marquée par de nombreux discours politiques. De Marina Foïs avec son discours d’ouverture qui n'a pas épargné la ministre de la culture, Roselyne Bachelot, à l'intervention marquante de Corinne Masiero qui s'est mise entièrement nue sur scène, les remettants et récompensés ont tenu des propos engagés à l'encontre du gouvernement. Mais le ton de cette cérémonie n'a pas plus à tout le monde. Gérard Jugnot qui a reçu avec la troupe du Splendid, un prix d'honneur, a donné ses impressions dans On refait la télé sur RTL ce samedi 13 mars.

Un manque de "légèreté et d’humour"

"C’est vrai que [ça aurait pu] être militant et politique avec un peu de légèreté et d’humour. C’est ça que je reproche parce que c’est vrai qu’on souffre, mais on n’est pas les seuls… Il ne faudrait pas faire croire aux gens qu’il n’y a que les artistes qui souffrent dans cette période", a assuré l'acteur qui a toutefois été ravi de retrouver Josiane Balasko, Christian Clavier, Marie-Anne Chazelle, Thierry Lhermitte, Michel Blanc et Bruno Moynot. En estimant que la cérémonie a manqué de "lucidité", Gérard Jugnot a souligné que "ce n’est pas que la faute du gouvernement s’il y a un virus de m**de". "C’est dommage parce que ce n’est pas ça qui va donner envie aux gens de retourner au cinéma…", a-t-il regretté sur cette soirée qui a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, l'une des pires audiences des César depuis dix ans.

Par Marie Merlet