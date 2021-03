César 2021 : Gilles Verdez tacle Marina Foïs et la bande-annonce

Ce vendredi 12 mars 2021, Canal Plus diffusera en clair, la 46e cérémonie des César. Une soirée de remise de prix qui se déroulera dans un contexte assez particulier, puisque le cinéma français a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire de la Covid-19. C’est justement ce qu’explique, Marina Foïs, qui sera la maîtresse de cérémonie, dans la bande-annonce de la cérémonie.

Une petite séquence dévoilée en février dernier, dans laquelle l’actrice se dévoile en robe de soirée avec en fond musical, le tube "Out of Africa" de John Barry et derrière elle, des écrans géants qui diffusent des extraits des films nommés aux César 2021. "Je ne sais pas si le cinéma vous a manqué, mais vous, vous nous avez manqué terriblement, douloureusement, éperdument" lance ensuite Marina Foïs, en référence au discours d’Annie Girardot de 1996 lorsqu’elle recevait le César du Meilleur second rôle féminin.

"On sera peut-être un peu moins légers, on rira peut-être un peu moins que d’habitude, mais on sera là. Ensemble" assure-t-elle… avant de lâcher un pet bruyant. "'ai pété en marchant, comme un cheval…" s’exclame ensuite la comédienne.

Gilles Verdez tacle Marina Foïs

À la veille de la cérémonie, Cyril Hanouna est revenu sur cette bande-annonce sur le plateau de TPMP ce jeudi 11 mars 2021. L’occasion pour Gilles Verdez de donner son point de vue bien tranché. "J’ai trouvé ça honteux, sinistre et vulgaire ! On se fout de la gueule du monde. Heureusement qu’elle est bénévole parce que si elle avait été payée pour ça, mon Dieu !" a-t-il lancé. "C’est nul… franchement mais un pet à la fin, pour les César ? Ça rime à quoi ? J’ai trouvé ça ridicule" a-t-il ajouté.

Par E.S.