César 2021 : Jean Castex tacle la cérémonie

Le 12 mars dernier, Canal+ diffusait la 46e cérémonie des César. Une cérémonie évidemment particulière à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 qui paralyse le pays depuis un an maintenant et plus particulièrement le monde de la culture. Et pour cause, les salles de cinéma, de théâtre, mais également les lieux culturels, doivent garder portes closes et ce, malgré le fait que le taux de contamination dans ces établissements soit très bas.

Une décision prise par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et qui évidemment, agace les artistes. Les revendications étaient donc très attendues ce vendredi 12 mars lors de la 46e cérémonie des César. Les artistes présents sur scène n'ont pas hésité à interpeller une nouvelle fois la ministre présente en coulisses.

"Il me semble qu'il y a eu des cérémonies de meilleure tenue"

Et une intervention a particulièrement fait parler, celle de Corinne Masiero. L'actrice de "Capitaine Marleau" n'a pas hésité à se mettre entièrement nue sur scène pour demander la réouverture des lieux culturels. Invitée au micro de RTL ce 16 mars, Roselyne Bachelot n'a pas été tendre avec les artistes. "Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu’elle n’a pas été utile. Ce qui m’a frappée, c’est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire a nui à l’image du cinéma français, alors qu’il est massivement aidé ! Le cinéma, c’est une industrie culturelle et créative ! Les César, c’est une vitrine pour vendre notre cinéma à l’international. Est-ce que vous voyez l’image que ça a donnée ? C’est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail".

Quelques heures après, c'est Jean Castex qui, sur le plateau de BFMTV, a abordé le sujet. Et le Premier ministre n'a pas été plus convaincu par la 46e cérémonie des César. "Chacun se sera fait sa propre opinion sur cette cérémonie. Il me semble qu'il y a eu des cérémonies de meilleure tenue".

Par J.F.