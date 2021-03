César 2021 : Jean-Luc Lemoine "triste et frustré" par la cérémonie

Vendredi dernier, se tenait la 46ème cérémonie des César à l’Olympia. Animée par la comédienne Marina Foïs, la soirée a été vivement critiquée. Et pour cause, le monde du cinéma n’a pas été tendre avec le gouvernement. Les piques contre Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ont été nombreuses alors que cette dernière assistait à la soirée depuis les loges de l’Olympia. La soirée a également été marquée par un happening signé Corinne Masiero. Venue pour remettre le prix du meilleur costume, la star de la série "Capitaine Marleau" s’est retrouvée entièrement nue et couverte de faux sang sur la scène des César. Une séquence qui ne cesse de faire parler depuis vendredi.

"Les César doivent rester une fête"

De nombreuses personnalités du 7ème art, à l’image de Michèle Bernier ou Gérard Jugnot, ont eu un avis bien tranché concernant la cérémonie. "Ça manquait juste d'humour. C'était pas toujours très très bien vu. J'étais pas fan des blagues. C'était un peu par-dessus la jambe, pour moi. Je pense que ça mérite d'être vraiment travaillé, si on a envie de dire des choses", a estimé Michèle Bernier. Un avis que partage Jean-Luc Lemoine. Interrogé par "TV Magazine", l’humoriste a déclaré être "un peu triste et frustré" par la dernière cérémonie des César. "Les César doivent rester une fête. En plus, il y avait plein de gens de talent qui étaient sur scène. Ce n’est pas ce que j’attendais en tant que téléspectateur", a indiqué Jean-Luc Lemoine avant d’ajouter : "Après, nous sommes dans un climat lourd et c’est un secteur qui est touché. Déjà faire rire aux César c’est compliqué mais dans une salle de l’Olympia avec 150 personnes, c’est très très compliqué". Durant cet entretien, Jean-Luc Lemoine a également avoué qu’il serait partant pour animer une cérémonie des César si on lui proposait : "J’y vais mais on me la proposera jamais. Je ne suis pas assez identifié cinéma. Je n’ai pas cette carte-là. Peut-être un jour. Il y a eu plein de réussites. Avec Jérôme Commandeur, c’était génial".

Par Matilde A.