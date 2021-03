César 2021 : Jean-Marie Bigard tacle la cérémonie et Corinne Masiero

La 46e cérémonie des César restera dans les mémoires, mais pas forcément pour des raisons positives. La soirée qui s'est tenue à l'Olympia ce vendredi 12 mars, a débuté par un discours d’ouverture de Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, très critique envers la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Un ton politique où le gouvernement a été visé pour sa gestion de la crise sanitaire notamment vis-à-vis du monde de la culture, s'est poursuivi au fil des discours. Arrivée sur scène en costume ensanglanté de Peau d’Âne, Corinne Masiero a aussi marqué les esprits en se déshabillant complètement pour dénoncer la fermeture des lieux culturels et soutenir les intermittents.

Le tacle de Jean-Marie Bigard

Cette intervention, qui a surpris les téléspectateurs, a ensuite divisé sur la Toile et parmi les personnalités. D'un côté, certains ont félicité ce coup d'éclat comme l'actrice Anny Duperey, présente dans la salle, rapporte Le Parisien, ou l'animateur Christophe Beaugrand, et d'autres se sont montrés plus hostiles. De son côté, Jean-Marie Bigard ne semble pas avoir apprécié ce happening. Sur Twitter, l'humoriste a taclé l'Académie des César en rappelant qu'il n'est "jamais invité" à la cérémonie. "Paraît que je suis trop beauf, trop vulgaire, et que je ne corresponds pas à l’image que le milieu parisien se fait de la véritable Culture. Je les comprends", a-t-il écrit avec ironie en partageant un cliché de la comédienne nue sur scène.

Je ne suis jamais invité aux Cesar. Paraît que je suis trop beauf, trop vulgaire, et que je ne corresponds pas à l’image que le milieu parisien se fait de la véritable Culture.

— Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) March 13, 2021

