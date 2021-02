César 2021 : la liste des nommés dévoilée

Malgré les nombreuses polémiques et la crise sanitaire liée au Covid-19, le cinéma français sera bel et bien célébré. Le 12 mars 2021, Canal+ diffusera en direct et en clair la 46e cérémonie des César qui se tiendra à l’Olympia. Celle-ci rendra ainsi hommage "à toutes celles et ceux qui au cours de l'année 2020 auront sorti leurs films malgré les incertitudes et les obstacles, aux salles de cinéma qui ont mis tout en oeuvre pour accueillir les spectateurs toujours fidèles mais aussi à tous les artistes et technicien·ne·s qui ont tant souffert de cette situation", a annoncé l'Académie en décembre dernier.

Après avoir officialisé la date de cette nouvelle édition, l’Académie a dévoilé la liste des nommés. Dans la catégorie meilleur film, "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait" d'Emmanuel Mouret fera face à "Adieu les cons" d'Albert Dupontel, "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz, "Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal et "Été 85" de François Ozon.

Emmanuel Mouret est d'ailleurs également nommé dans la catégorie "Meilleur réalisateur", face à Albert Dupontel pour "Adieu les cons", Sébastien Lifshitz avec "Adolescentes", Maïwenn et son film "ADN" et une nouvelle fois François Ozon avec "Été 85". Personnage principale du film "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait", Camélia Jordana est nommée pour le César de la "Meilleure actrice" face à Laure Calamy ("Antoinette dans les Cévennes"), Martine Chevallier ("Deux"), Virginie Efira ("Adieu les cons") et Barbara Sukowa ("Deux").

"Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait" grand favori de la soirée des César

Le film d'Emmanuel Mouret est également nommé dans la catégorie du "Meilleur acteur" pour l’interprétation de Niels Schneider qui sera opposé à Sami Bouajila ("Un fils"), Jonathan Cohen ("Énorme"), Albert Dupontel ("Adieu les cons") et Lambert Wilson ("De Gaulle"). Pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, on retrouve Fanny Ardant ("ADN"), Valeria Bruni Tedeschi ("Été 85"), Émilie Dequenne ("Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait"), Noémie Lvovsky et Yolande Moreau ( "La Bonne épouse").

Mélissa Guers ("La Fille au bracelet"), India Hair ("Poissonsexe"), Julia Piaton ("Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait"), Camille Rutherford ("Felicità") et Fathia Youssouf ("Mignonnes") s’affrontent pour le César du "Meilleur espoir féminin". Enfin Guang Ho ("La Nuit venue"), Félix Lefebvre ("Été 85") Benjamin Voisin ("Été 85"), Alexander Wetter ("Miss") et Jean-Pascal Zadi ("Tout simplement noir") sont en compétition pour le César du "Meilleur espoir masculin".

Avec 13 nominations, "Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait" arrive en tête des nominations suivi par "Adieu les cons" d'Albert Dupontel, et "Eté 85" de François Ozon, qui récoltent 12 nominations chacun.

