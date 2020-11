César 2021 : L'académie exclut 18 membres dont Roman Polanski

La décision faisait polémique. Le 15 septembre dernier l'Académie des César avait dévoilé sa nouvelle organisation. Et les internautes avaient été choqués de découvrir que malgré les nombreuses polémiques, Roman Polanski avait été maintenu par la présidente en intérim, Margaret Menegoz.

Cette décision faisait suite à une demande de l'Association pour la promotion du cinéma qui avait demandé à ce que tous les membres historiques soient reconduits et surtout ceux ayant reçu un Oscar.

Adèle Haenel s'était confiée sur le sujet au micro de France Inter : "Je me suis dit quel vieux truc !" 20 des 164 élus, dont Marina Foïs ou Cédric Klapish avaient signé une tribune pour dénoncer cette décision et surtout "un manque de transparence dans le processus de nomination".

une décision attendue

Ces derniers ajoutaient ensuite : "Il y a donc clairement deux poids, deux mesures, entre les ‘membres historiques’, nommés à vie et éloignés de toute considération paritaire, et les membres élu(e)s qui ont dû, pour cela, rédiger une profession de foi, puis se faire élire pour quatre ans, dans un strict respect, quant à eux, de la parité homme/femme".

Mais il semblerait que les choses aient décidé de changer. Véronique Cayla a été élue président de l'Académie des César fin septembre et est bien décidée à faire bouger les choses. Et pour cause, 18 personnalités viennent d'être exclus de l'assemblée générale, et parmi eux, ont retrouve Alain Terzian et… Roman Polanski.

L'assemblée générale est donc désormais constituée de 164 membres élus, composée par 82 femmes et 82 hommes.

Par J.F.