César 2021 : l'Académie présente sa nouvelle organisation ... avec Roman Polanski

C'est un véritable cataclysme qu'ont connu les César quelques jours avant la cérémonie qui a énormément fait parler. En effet, Roman Polanski était nommé en tant que meilleur réalisateur pour son film "J'accuse", alors qu'il est pointé du doigt pour des accusations de viol. Le réalisateur polonais avait remporté le prix, ce qui avait choqué Adèle Haenel présente dans la salle et qui l'avait immédiatement quitté. L'actrice avait donné une longue interview à Médiapart quelques semaines avant afin d'évoquer les violences sexuelles dont elle a été victimie pendant de longues années dans le milieu du cinéma.

Face à ces nombreuses polémiques, le président Alain Terzian, ainsi que son administration, avaient démissionné collectivement.

la parité (presque) respectée

Magaret Menegoz avait alors été élue présidente et de grands changements étaient annoncés, notamment au niveau de la parité. Et c'est désormais chose faite. Légèrement retardé à cause de la crise sanitaire, le grand remaniement a eu lieu cet été et la liste vient de fuiter sur les réseaux sociaux. 182 personnalités du cinéma ont été désignées et mettent à l'honneur la parité. En effet, cette dernière est presque respectée puisqu'on retrouve 81 femmes pour 101 hommes.

Mais un nom fait parler plus que les autres. Il s'agit de celui de Roman Polanski. Malgré toutes les polémiques, le réalisateur fait bien partie de ces 182 représentants. Cela est dû à une demande de l'Association pour la promotion du cinéma qui a demandé à ce que tous les membres historiques soient reconduits et surtout ceux ayant reçu un Oscar.

Liste des nouveaux élus de l’Assemblée Générale des @Les_Cesar

(Je dis élus mais l’Assemblée est désormais statutairement paritaire et c’est très bien) https://t.co/STh7kRRd2Q — Gilles-Marie Tiné (@GMTine) September 14, 2020

Par J.F.