César 2021 : Le nom du président, un prix disparait… Découvrez les premières infos

Malgré la crise sanitaire qui a touché la France tout au long de l’année 2020, le cinéma français se retrouvera bien pour la 46e cérémonie des César qui aura lieu le 12 mars 2021 : "Face à la pandémie que nous subissons depuis des mois et qui aura marqué l'année 2020, la Cérémonie des César 2021 viendra offrir un moment de célébration et de soutien envers le cinéma, et plus généralement, la culture", ont fait savoir dans un communiqué les organisateurs de l’événement. Et il y a quelques jours, les internautes ont appris que Marina Foïs va succéder à Florence Foresti en tant que maîtresse de cérémonie : "Elle rendra ainsi hommage à toutes celles et ceux qui au cours de l'année 2020 auront sorti leurs films malgré les incertitudes et les obstacles, aux salles de cinéma qui ont mis tout en oeuvre pour accueillir les spectateurs toujours fidèles mais aussi à tous les artistes et techniciennes qui ont tant souffert de cette situation".

Disparition du Prix du public

Ce 18 décembre, l’Académie des César a donné de nouvelles informations sur sa prochaine cérémonie. Ainsi, l’acteur Roschdy Zem, César du meilleur acteur en 2020, a été choisi comme président de la 46ème cérémonie : "L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma est fière et heureuse que Roschdy Zem endosse ce rôle de Président et vienne ainsi célébrer le cinéma, immuable et impétueux, le vendredi 12 mars 2021 pour la 46e Cérémonie des César". Autre changement pour cette prochaine édition, la disparition du Prix du public selon nos confrères du Parisien. Instauré en 2018 afin de récompenser le plus gros succès en salles de l’année, le trophée a rapidement suscité les critiques lorsqu’en 2020 le film "Les Misérables" a été récompensé alors que le film "Qu’est-ce a encore fait au bon Dieu" avait fait plus d’entrées au cinéma.

Par Alexia Felix