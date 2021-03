César 2021 : l'étonnante réaction de Christian Clavier après le prix offert au Splendid

Rarement une cérémonie des César n'aura autant fait parler. Le vendredi 12 mars, Canal+ diffusait la 46e cérémonie des César et cette dernière a évidemment été pleine de revendications. Et pour cause, avec la fermeture des lieux culturels comme les salles de cinéma ou de théâtre à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, de nombreux artistes en ont profité pour interpeller le gouvernement pour que cela change. C'est le cas notamment de Corinne Masiero, l'interprète de Capitaine Marleau qui n'a pas hésité à se mettre nu sur la scène des César.

Mais la soirée a connu des moments plus légers. Notamment lorsque l'Académie a décidé de remettre un César d'honneur à la troupe du Splendid.

Quelques jours avant la cérémonie, ils ont tous reçu le même courrier : "Chère Josiane, cher Michel, chère Marie-Anne, cher Christian, cher Gérard, cher Thierry et cher Bruno, vous êtes effectivement splendides. C’est un grand honneur de vous recevoir sur la scène de l’Olympia le vendredi 12 mars prochain, pour vous remettre un César spécial anniversaire, 40 ans après l’ouverture du théâtre Le Splendid Saint-Martin".

"je me suis inquiétée de savoir si l'un de nous n'était pas malade"

Un courrier qui a visiblement étonné certains membres de la troupe. C'est le cas notamment de Gérard Jugnot. Dans une interview accordée à Gala, il avait déclaré : "D’ordinaire, il y a un léger fossé, voire un gouffre, qui sépare les clowns qui remettent les César et les artistes sérieux qui les reçoivent. Ce soir, l’Académie jette une passerelle provisoire sur ce gouffre que nous empruntons joyeusement". Josiane Balasko s'était elle montrée surprise par cette récompense : "C'est rare qu'en France on célèbre des gens de leur vivant. Alors j'ai appelé les autres et je me suis inquiétée de savoir si l'un de nous n'était pas malade", un coup de fil qui a beaucoup fait rire Gérard Jugnot : "Putain, il était temps ! Au cas où Josiane aurait pressenti un truc, on est tous allés chez le toubib !"

Dans les coulisses de la cérémonie, les petites piques envers cette récompense ont continué. Christian Clavier s'est lui amusé de la situation : "Vous noterez que nous sommes invités l'année où il n'y a personne".

Par J.F.