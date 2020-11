César 2021 : Marina Foïs maîtresse de cérémonie pour la première fois

Après une année marquée par les scandales, les coups de gueule et notamment la démission en bloc de la direction, l’Académie des César tente-t-elle de tourner la page ? Alors qu’elle n’était pas la bienvenue lors de l’édition 2020, Marina Foïs succède à Florence Foresti, Jérôme Commandeur, Manu Payet et Kad Merad en tant que maîtresse de cérémonie de la 46e soirée des César en 2021, révèlent Le Parisien et BFMTV, ce mardi 24 novembre.

Une grande première pour celle qui retrouvera également les équipes de Canal+ qui l’ont révélée avec la troupe des Robins des Bois. Ainsi, l’actrice de 50 ans a été choisie pour "rassembler de nouveau le cinéma français" et "incarner fortement cette nouvelle page des César avec une de ses ardentes avocates".

Marina Foïs à l’origine d’une tribune contre la gouvernance des César

Prônant "plus d'égalité, plus de diversité, moins d'a priori, plus de mélanges", Marina Foïs est à l’origine d’une tribune contre la gouvernance des César qu’elle a rédigée avec Michel Hazanavicius, Catherine Corsini ou encore Bertrand Bonello. Un texte qui a mené à la démission d'Alain Terzian et de l'ensemble de l'assemblée générale des César. En plus d’être aux commandes de la prochaine cérémonie, la comédienne cinq fois nommée aux César a été élue le 29 septembre au sein du nouveau conseil d’administration.

Pour rappel, la dernière édition a été un véritable fiasco. Après le sacre de Roman Polansky en tant que meilleur réalisateur pour son film "J’accuse", Adèle Haenel s’était levée en plein milieu de la salle en scandant : "La honte !"

