César 2021 : Philippe Lellouche tacle la cérémonie dans TPMP

Ce mardi 16 mars 2021, Cyril Hanouna était aux commandes d’un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste". L’animateur de C8 a reçu le comédien Philippe Lellouche, habitué des plateaux de Cyril Hanouna puisqu’il participe régulièrement à "La Grosse Rigolade", un autre programme diffusé sur C8. Interrogé sur la dernière cérémonie des César diffusée vendredi 12 mars sur Canal+ et animée par Marina Foïs, Philippe Lellouche a donné un avis bien tranché sur la soirée. L’ancien compagnon de Vanessa Demouy a d’abord avoué n’avoir pas regardé la 46ème cérémonie des César "jusqu’au bout".

Il a ensuite expliqué : "Mon avis en tant qu’artiste, c’est que ce n’est pas notre métier. Ce n’est pas le reflet de ce qu’on est, de ce qu’on pense. On a qu’un seul objectif quand on commence ce métier, c’est de faire rêver avec ses atouts. Certains, c’est par leur physique, leur tenue, d’autres c’est par leur rire. Mais en tout cas, on a qu’une mission, c’est celle-là". Philippe Lellouche a ensuite regretté le côté moralisateur qu’ont fait preuve certaines grandes figures du 7ème art dans leurs prises de parole. "On dit qu’on est là pour être essentiel. Et ce qu’on a vu vendredi soir, c’était tout sauf essentiel. Je crois que les gens en ont ras-le-bol, surtout dans cette période, d’avoir des leçons de moral, qu’on nous explique comment il faut penser politiquement. On nous explique en permanence ce qu’il faut dire et ce qu’il faut faire. Et là, ce n’est pas la mission ni des acteurs ni des actrices. S’ils avaient dû avoir une carrière politique, ça se saurait", a lâché Philippe Lellouche avant d’estimer encore : "Ce qu’on a vu, ça fait pas du tout, du tout envie".

Par Matilde A.