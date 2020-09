César 2021 : pourquoi Roman Polanski ne se rendra pas à l'assemblée générale

L'Académie des César vit des moments compliqués. Et pour cause, la dernière cérémonie a été un tantinet mouvementée. Roman Polanski a été sacré meilleur réalisateur malgré les nombreuses accusations de viol dont il fait l'objet. Une décision qui a choqué de nombreuses personnes, plus précisément Adèle Haenel. Quelques jours avant la cérémonie, le président Alain Terzian et toute l'organisation ont démissionné collectivement suite aux nombreuses polémiques. Margaret Menegoz a été élue présidente par intérim et avait prévu de grands changements.

Le 15 septembre dernier, l'académie a fait part de la liste de ses 182 représentants. Un premier détail a particulièrement été salué, celui de la parité, 81 femmes contre 101 hommes.

une grande décision

Malheureusement, la nomination de Roman Polanski - récemment exclu des Oscars - est venue gâcher la fête. Certains n'ont pas compris comment le réalisateur pouvait encore une fois être mis à l'honneur malgré tout cela. Les organisateurs s'étaient justifiés par le fait que cela est dû à une demande de l'Association pour la promotion du cinéma qui a demandé à ce que tous les membres historiques soient reconduits et surtout ceux ayant reçu un Oscar.

La première assemblée doit se tenir ce mardi 29 septembre et afin de ne pas créer encore plus de polémiques, Roman Polanski a pris une grande décision. "Bien qu'animé par un profond respect envers le travail de l'Académie des César et ses 182 membres, Roman Polanski n'a jamais assisté aux réunions de l'assemblée générale et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir. De même, il n'est jamais intervenu d'une quelconque manière dans les décisions de l'Association et de ses membres", a transmis à l'AFP l'entourage du réalisateur dans un communiqué.

Par J.F.