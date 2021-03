César 2021 : Une cérémonie longue et snob ? Marina Foïs réagit

A quelques jours de la cérémonie des César 2021, Marina Foïs a accordé un entretien à nos confrères de Télé Loisirs. L’occasion pour la maîtresse de l’événement cette année de faire des confidences, un an après l’édition 2020 qui avait fait couler beaucoup d’encre : "Il faut toujours assumer les héritages. La crise de l’an dernier était double, avec le problème de la gouvernance des César contre laquelle on s’est élevé de manière massive. On était dans un système rouillé qui n’incarnait pas la modernité du cinéma français. C’était une crise vertueuse. L’autre crise, c’était autour de Roman Polanski et de ce qu’il symbolisait. C’est une autre histoire, qui ne regarde pas spécifiquement le cinéma (…) Je suis très attachée à la cérémonie des César, ne me demandez pas pourquoi puisque je n’aime pas plus les médailles que ça. Mais j’ai toujours aimé célébrer ce cinéma, qui est ma vie, pas seulement en tant qu’actrice mais aussi comme spectatrice".

"Il y a une injustice terrible"

Et alors que la cérémonie des César porte une image un peu snobe depuis plusieurs années, Marina Foïs a tenu à la défendre : "Ce sont les gens de cinéma qui célèbrent le cinéma, donc forcément, ce n’est pas de l’entre-soi mais on est entre nous. En revanche, on existe pas sans le public. Ce n’est pas démago de dire cela. Je suis beaucoup allée en salles et au théâtre quand on avait le droit d’y retourner, entre septembre et octobre dernier. Et j’ai pu constater la ferveur du public, c’était magnifique. Je ne peux même pas vous la décrire, même assis, ils étaient debout, il y avait une telle émotion. Il y a une vraie histoire entre le public français et le cinéma (…) Il y a une injustice terrible de dire les César, c’est long, c’est chiant. Quand tu regardes avec cinq ans de recul, ce n’était pas chiant du tout. Il y a des longueurs, 3h30 c’est trop long mais on s’en fout, il faut récompenser tout le monde. J’assume ce côté-là de dire que c’est long, ça le sera, ce n'est pas le problème".

Par Alexia Felix