César : Ces stars qui sont contre la cérémonie

Que réserve la 45e cérémonie des César ? De la joie et de l’émotion, certainement. Mais pas que. Cette année, la cérémonie qui se déroule salle Pleyel promet d’être tendue, voire houleuse. Deux causes pour expliquer ce climat de tension qui s’apprête à régner : les 12 nominations de Roman Polanski et de son film "J’Accuse". Face à la pression, le réalisateur accusé de viol par 12 femmes a indiqué qu’il ne se rendrait pas aux César. Décriée par une partie de la profession pour son manque de diversité et son opacité de fonctionnement (notamment financier), la direction de l’Académie a démissionné 15 jours avant la cérémonie. Si une présidente par intérim, la productrice Margaret Menegoz, a été nommée, l’avenir de l’Académie est à entièrement repenser dès le 1er mars 2020.

Un appel au boycott de certains comédiens

Depuis plusieurs années, des comédiens et comédiennes dénoncent la cérémonie et son fonctionnement. À l’image de Catherine Deneuve. "Il y a trop de bizarreries dans le panel des votants, qui devrait être publié en toute transparence. Beaucoup de gens, par paresse, ne votent qu’au second tour, sur la base des nominations : ce n’est pas représentatif des choix de la profession", déclarait-elle dans Télérama. "Ça révèle le cinéma français comme étant fait de plein de familles qui se détestent. Je n’aime pas faire trop de commentaires, je voudrais que ça n’existe pas du tout. Tout simplement", indiquait Lambert Wilson récemment sur France Inter. La réalisatrice Maïwenn regrettait en 2016 le manque de reconnaissance envers les femmes de l’Académie. "Aucun hommage à Chantal Akerman aux César… C’est une des premières femmes cinéastes qui a bousculé la vie des femmes en 1976 avec Jeanne Dielman, un chef d’œuvre", écrivait-elle sur Instagram.

Un manque de diversité

Plus récemment, Corinne Masiero a poussé un coup de gueule dans Télérama contre "les bourgeois hétéros catholiques blancs" qui votent aux César selon elle. Le 11 février, deux cents personnalités du cinéma français dont Omar Sy, Céline Sciamma, Agnès Jaoui ou encore Bertrand Tavernier publiaient une tribune sur le site du Monde demandant "une réforme en profondeur des modes de gouvernance de l’Association (qui gère l’Académie des César) et des fonctionnements démocratiques qui les encadrent. Pour les signataires, les 4700 membres de l'Académie n'ont "aucune voix au chapitre ni dans les fonctionnements de l’Académie et de l’Association, ni dans le déroulé de la cérémonie". Avec le changement de présidence, ces critiques pourraient – devraient – être entendues.

