César du public : pourquoi la récompense fait polémique en 2020

En janvier dernier, l'Académie des César a dévoilé l'affiche de la 45e édition des César. L'occasion de rendre hommage à l'actrice Anna Karina, décédée en décembre 2019 à l'âge de 79 ans. Cette année encore, les stars vont se presser à la Salle Pleyel pour assister à l'évènement, une soirée au cours de laquelle des prix sont remis aux lauréats. Et c'est ce vendredi 28 février que l'Académie des César récompense le cinéma avec Florence Foresti en maîtresse de cérémonie. Un rôle qu'elle connaît bien, puisqu'elle l'avait endossé en 2016. Elle succède au comédien Kad Merad qui avait mis le feu à la salle Pleyel sous les traits de Freddie Mercury, chanteur emblématique du groupe "Queen".

Mais cette édition 2020 a déjà son lot de polémiques. Alors que la direction de l'Académie des César a annoncé sa "démission collective", Roman Polanski a fait savoir jeudi 27 février qu'il n'assisterait pas à la cérémonie. Depuis que son film "J'Accuse" s'est retrouvé en tête des nominations des César, le cinéaste est la cible des féministes. "Des activistes me menacent d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel. D'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée", a-t-il écrit dans un communiqué transmis à l'AFP.

"C'est très opaque comme système"

Une autre polémique a récemment éclaté. Il s'agit du César du public, "tout nouveau prix" qui est une distinction "automatiquement décernée au film français ayant fait le plus d'entrées en salle durant l'année précédant la cérémonie" comme le précise RTL. Cette année, la récompense "devait normalement venir couronner la suite de la comédie 'Qu'est-ce qu'on a encore fait du Bon Dieu ?", comme le rajoute RTL. . Oui, mais voilà, les règles d'attribution de ce prix ont changé pour 2020. " Ce sont les cinq films les plus populaires (comprendre ceux qui ont le plus marché en salle cette année) qui sont en compétition, c'est à dire "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" de Philippe de Chauveron, "Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet, "Hors normes" de Éric Toledano et Olivier Nakache, "Au nom de la terre" d'Édouard Bergeon et "Les Misérables" de Ladj Ly. Ainsi, ce sont les 4313 membres de l'Académie qui vont départager les cinq premiers films du box-office annuel.

Un changement critiqué par Philippe de Chauveron, le réalisateur de "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?". "Y'a de quoi être parano ! On a l'impression qu'ils ont attendu pour changer la règle parce qu'il y avait des films porteurs qui ont eu beaucoup de succès, 'Hors normes' et 'La Belle Époque'. Des films formidables qui ont rencontré leur public... Mais quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas nous dépasser, ils ont changé la règle", confiait-il au micro de RTL le 12 février dernier. "C'est très opaque comme système. On ne sait pas qui décide (...) C'est absurde", a-t-il continué. Le réalisateur a annoncé dans les colonnes du Parisien jeudi qu'il n'assisterait pas à la cérémonie.

Par Non Stop People TV