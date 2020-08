Chadwick Boseman, star de Black Panther, est mort à 43 ans

Triste nouvelle pour les fans de Marvel. L’acteur Chadwick Boseman, héros de "Black Panther", s’est éteint à l’âge de 43 ans, comme l’a annoncé sa famille dans la nuit de vendredi à samedi. Dans "Black Panther", Chadwick Boseman prêtait ses traits au roi T'Challa. Un rôle qu’il était censé retrouver pour le deuxième opus de "Black Panther", dont la sortie est prévue pour 2022. "Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière", a assuré sa famille sur les réseaux sociaux de Chadwick Boseman.

L’acteur est décédé des suites d’un cancer du côlon qui lui a été diagnostiqué en 2016. Depuis quatre ans, Chadwick Boseman se bat dans le secret contre la maladie. Il n’a jamais parlé publiquement de son état de santé et a continué à mener sa carrière à Hollywood tout en subissant "d'innombrables opérations et chimiothérapie", comme l’affirme encore son entourage familial.

"Chadwick Boseman est mort chez lui"

"C’était un vrai combattant (…) Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille", est-il précisé sur le compte Instagram de l’acteur. Après l’annonce de la mort de Chadwick Boseman, les hommages se sont multipliés.

Joe Biden, ancien Vice-président des États-Unis, a rendu hommage à Chadwick Boseman sur son compte Twitter. "Le vrai pouvoir de Chadwick Boseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l’écran. De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu’on pouvait être tout ce que l’on désire – même des superhéros", a-t-il tweeté. Mark Ruffalo, co-star de "Avengers" dans lequel Chadwick Boseman a joué, a également réagi sur Twitter : "Quel homme et quel immense talent. Frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. (...) Repose sur tes lauriers, Roi".

Par Matilde A.