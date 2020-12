Chantal Goya sans domicile fixe ? Elle met les choses au clair !

Depuis quelques semaines maintenant, les rumeurs les plus folles courent autour de Chantal Goya. En effet, dans une interview accordée à France Dimanche, la chanteuse avait fait part de sa situation financière et personnelle à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Elle avait alors expliqué qu'elle n'avait plus d'appartement et qu'elle vivait chez sa fille depuis plusieurs mois. Son bailleur lui aurait demandé un surloyer de plusieurs milliers d'euros pour son appartement au coeur de Pigalle. Une somme folle que la chanteuse et son mari ne pouvaient pas se permettre. Ils ont alors décidé d'aller s'installer chez leur fille Clarisse après quelques complications pour trouver un appartement : "On devait avoir un autre appartement, dans le VIème arrondissement, mais ça ne s'est finalement pas fait".

"Je déménage comme tout le monde"

Il n'en fallait pas plus pour que certaines rumeurs courent au sujet de Chantal Goya. Certains affirmaient que la chanteuse vit aujourd'hui dans la rue. Interrogée par Voici à ce sujet, l'interprète de Pandi Panda a décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toute concernant sa situation. "Ce n'est pas vrai, moi je déménage comme tout le monde. On avait décidé de prendre un appartement mais entre temps il a été vendu et il y a eu le Covid, le confinement... Alors on s'est dit : 'on va rester tranquilles.' Si je dois venir à Paris j'irai chez Clarisse, et si je dois aller à la campagne, j'irai".

Par J.F.