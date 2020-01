Chantal Lauby blasée : ses rares confidences sur sa vie sentimentale

Dans la comédie "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?", Chantal Lauby incarne à merveille Madame Verneuil, une mère de famille quelque peu réactionnaire qui a bien du mal à composer avec les époux de ses quatre filles. Un rôle qu'elle joue au côté de Christian Clavier. De quoi un peu plus dessiner les contours d'une comédienne populaire, et ce depuis plusieurs années. Mais côté vie privée, Chantal Lauby est vraisemblablement moins épanouie que sur grand écran. Déjà en 2016, l'actrice faisait d'étonnantes confidences sur sa vie amoureuse : "Je n'ai pas de mari, pas d'attitré en tout cas. Je suis une célibataire indépendante avec un besoin de liberté totale. Dans la vie je suis extrêmement pudique. M'exhiber, je déteste ça. Je suis très introvertie" expliquait-elle.

Pas "de belles histoires" à l'horizon

Depuis, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Chantal Lauby, mercredi 8 janvier sur le plateau de "Clique", sur Canal +. Face à Mouloud Achour et ses chroniqueurs, l'actrice de 71 ans est d'abord revenue sur le succès du film "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?", et ses aléas : "Le succès fait peur, quand d'un seul coup on arrive avec 12 millions de spectateurs vous passez dans la rue, qu'on vous appelle Madame Verneuil, que vous discutez avec tout le monde comme si on vous connaissait, comme ça m'était arrivée avec les Nuls. C'est des moments forts, magnifiques, parce qu'on a un contact direct avec les gens, mais quand vous rentrez chez vous, vous vous dites 'pourquoi, qu'est-ce que j'ai à leur dire, on se connait pas, on se parle'. Mais en même temps je trouve ça bien." L'occasion aussi pour Chantal Lauby de se confier davantage sur sa vie amoureuse très compliquée : "Comment fait-on pour avoir une vie sentimentale alors que tout le monde vous connait ? (…) Maintenant, ma vie sentimentale, la pauvre... ça fait pas mal d'années que j'ai pas de belles histoires, non." De tristes confidences.

Par Sarah M