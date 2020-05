Charles Berling dresse un constat inquiétant pour l’avenir de la culture

Depuis le début du confinement il y a plusieurs semaines maintenant, le milieu de la culture est à l’arrêt. Tous les tournages, les spectacles ou encore les festivals et les concerts sont reportés ou annulés. Une situation qui a des conséquences catastrophiques sur les différentes professions. Ainsi, de nombreux artistes signent une tribune au Monde et demandent au gouvernement de soutenir ce secteur qui fait "vivre 1,3 million de personnes". Un chiffre est largement relayé par les artistes ces derniers jours, "La culture contribue sept fois plus au PIB que l’industrie automobile". L’acteur Charles Berling était l’invité de "C à vous" sur France 5 ce lundi 4 mai et dresse un constat alarmant.

"Continuer de construire la culture dans le territoire"

L’acteur fait référence au discours d’Edouard Philippe devant l’Assemblée Nationale qui annonçait la réouverture prochaine des "galeries d’art, petits musées, médiathèques et bibliothèques" mais pas des "grands musées", des cinémas ou encore des théâtres. "Il y a une chose qui est sûre (…) on tient à la santé de nos concitoyens et à la nôtre. Chacun doit pouvoir construire en raison de certaines contraintes sanitaires son fonctionnement. Par exemple en dit les ‘petits musées’ et les ‘grands musées’ mais avoir des gens dans un petit musée peut être aussi dangereux que d’espacer d’autres gens dans un grand musée (…) Il faut faire confiance aux gens de terrain pour construire et continuer de construire la culture dans le territoire" débute Charles Berling. L’acteur fait ensuite référence à Franklin Roosevelt qui a relancé la culture aux Etats-Unis dans les années 1930 et dresse un constat grave : "Si la culture se délite et si on ne lui donne pas les moyens d’exister, le gouffre qui s’annonce peut être bien pire encore. C’est-à-dire l’ignorance, l’inculture c’est quelque chose qui est beaucoup plus grave". Puis il ajoute en direction du gouvernement : "Ce n’est pas le moment de lâcher tous ces gens qui travaillent sur le terrain".

