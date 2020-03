Charlie Sheen accusé de viol sur mineur, Corey Feldman le dénonce

Mardi 10 mars était diffusé en avant-première à Los Angeles le documentaire de Corey Feldman intitulé : "(My) Truth : the rape of 2 Coreys". L'acteur des "Goonies" y dénonce six hommes qui les auraient violé lui et Corey Haim lorsqu'ils étaient encore mineurs. Parmi les accusés, Charlie Sheen. Corey Feldman accuse la star de "Mon oncle Charlie" aurait abusé de Corey Haim sur le tournage du film "Lucas" en 1986 alors qu'il n'avait que 13 ans dénonce Corey Feldman. Des accusations avaient déjà été portées en 2017 par Dominick Brascia à l'encontre de Charlie Sheen, il accusait ce dernier d'avoir abusé d'un de ses amis, Corey Haim. Mais l'acteur du film "Platoon" avait démenti à l'époque. Dans le documentaire de Corey Feldman, de nouveaux témoignages viennent s'ajouter.

Cette fois, Corey Feldman donne des noms

Corey Feldman dénonce depuis plusieurs années les actes pédophiles à Hollywood. Dans son documentaire il a décidé de donner des noms et confirme les propos de Dominick Brascia. Plusieurs témoignages vont dans son sens. L'ex-femme de Corey Haim (décédé en 2010) affirme que l'acteur lui avait confié avoir été violé par Charlie Sheen. Un proche et ancien collègue, Jamison Newlander, accuse également Charlie Sheen d'avoir violé Corey Haim quand il était mineur. En pleine affaire Weinstein, Charlie Sheen a réagi aux accusations portées contre lui dans le documentaire. Interrogé par Entertainment Weekly, il a nié les faits qu'il qualifie d'"allégations ignobles, tordues et infondées". Corey Feldman accuse également d'autres hommes d'actes pédophiles à l'époque. Dans son documentaire il revient sur les actes pédophiles qu'il aurait subis ainsi que son ami Corey Haim lorsqu'ils étaient encore mineurs.

Par Non Stop People TV