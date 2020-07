Charlize Theron : évincée de Mad Max, elle réagit

Le 10 juillet prochain, Charlize Theron reviendra en force sur nos écrans avec le film The Old Guard, un film d'action diffusé sur Netflix. Dans ce long-métrage, l'actrice emblématique incarnera Andy, le leader d'une bande de mercenaires immortels qui tentent depuis plusieurs siècles de protéger les humains. Un rôle qui lui va à ravir puisque l'actrice a l'habitude de jouer dans des films d'action. À l'occasion de la sortie de ce nouveau blockbuster, l'ennemie jurée de Cyril Hanouna a accordé un entretien au Hollywood Reporter et a fait quelques confidences, notamment sur le récent coup dur qu'elle a vécu. En effet, un spin-off de la franchise Mad Max est en préparation et ce dernier sera centré sur le personnage de Furiosa qu'elle a interprété dans le film Mad Max Fury Road.

"C'est difficile à admettre"

Toutefois le réalisateur George Miller a confié qu'il ne comptait pas sur Charlize Theron pour le rôle. Il aurait en effet souhaité faire appel à une actrice d'une vingtaine d'années, la comédienne Anya Taylor-Joy. Une décision qui n'a pas été facile à digérer pour l'ancienne compagne de Sean Penn. "C'est difficile à admettre. Je respecte énormément George Miller, si ce n'est plus, après avoir fait Fury Road avec lui. C'est un maître, et je ne lui souhaite que le meilleur, mais c'est un peu déchirant, c'est sûr. J'aime vraiment ce personnage, et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu un petit rôle dans sa création. Elle sera toujours quelqu'un à qui je pense et à qui je réfléchis avec tendresse. Évidemment, j'aimerais beaucoup voir cette histoire se poursuivre, et s'il sent qu'il doit s'y prendre de cette façon, alors je lui fais confiance."

