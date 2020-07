Charlize Theron : l'actrice dénonce les conditions de tournage de "Braquage à l'italienne"

Charlize Theron est l'une des actrices les plus emblématiques d'Hollywood. Mais avant d'avoir la carrière qu'on lui connaît, la star de "The Old Guard" diffusé sur Netflix, a du faire ses preuves. En effet, en 2003, elle se retrouve à l'affiche du remake de "Braquage à l'italienne". Et le tournage de ce dernier n'a pas été de tout repos, comme elle l'a confié dans un entretien lors de la "Comic-Con at Home", ce vendredi 24 juillet. Elle dénonce un tournage "insultant" et "sous pression". “Il y avait une réelle pression pour réaliser ces cascades avec les acteurs. ... Il y a eu un processus très injuste qui est allé de pair avec cela", avoue celle qui a été évincée de Mad Max.

"C’était tellement insultant”

"J’étais la seule femme avec un groupe de gars, et je me souviens très bien d’avoir obtenu le planning dans notre pré-production, et ils m’avaient prévu six semaines de plus d’entraînement en voiture que n’importe lequel des gars. C’était tellement insultant” poursuit l'ennemie jurée de Cyril Hanouna.

“Je me suis dit: ‘Très bien, vous voulez jouer à ce jeu, allons-y’. J’ai mis un point d’honneur à dépasser tous ces gars. Je me souviens très bien de Mark Wahlberg, à la moitié d’une de nos séances d’entraînement, qui s’est arrêté et a vomi parce qu’il avait la nausée après avoir fait un 360" se souvient-elle amèrement.



"Quand j’ai commencé ma carrière d’actrice, il était très important que je montre que oui, je peux me battre, et je peux faire tomber ce type, et je peux survivre à cela. Il y avait une telle volonté de prouver cela au public qui, pendant des années, a dit: ‘Non, une femme ne pourrait jamais se battre contre un homme de cette taille’.”

Par J.F.