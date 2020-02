Charlize Theron séparée de Sean Penn : pourquoi elle a quitté l’acteur

Charlize Theron a tout pour elle et enchaîne les succès. En plus d'être l'une des égéries de Dior, elle est une actrice de renommée mondiale. D'ailleurs, ce dimanche 2 février, Charlize Theron prête ses traits à l'impératrice Furiosa dans le film "Mad Max Fury Road" diffusé à 21h05 sur France 2. L'actrice et mannequin sud-africaine, naturalisée américaine suscite toutes les passions et les attentions. Si elle possède une filmographie incroyable à 44 ans, Charlize Theron reste très mystérieuse côté cœur. L'actrice qui s'est faite tacler par Cyril Hanouna dans l'émission "Touche pas à mon poste", ne fait aucune confidence sur sa vie amoureuse. D'ailleurs, sa dernière relation connue est celle avec Sean Penn qui s'est terminée en 2015... Mais alors, pourquoi l'actrice a-t-elle quitté l'acteur et réalisateur américain ?

Problèmes d'infidélité...

Charlize Theron, actuellement à l'affiche du film "Scandale" aux côtés de Nicole Kidman et Margot Robbie est une femme très mystérieuse. Si sa relation avec Sean Penn, qui a duré de 2013 à 2015, a fait rêver des milliers de personnes, leur histoire s'est brutalement arrêtée sans que personne ne s'y attende. Leur rupture serait due au côté volage de l'acteur et ce couple glamour n'a pas surmonté cette épreuve. Le journaliste de Paris Match, Dany Jucaud avait expliqué : "Leurs dix-huit mois de folle passion ne survivront pas à ses infidélités.". Il semblerait même qu'à présent, leur relation soit assez conflictuelle. En tout cas, l'actrice hollywoodienne qui a reçu son étoile sur le célèbre Hollywood Boulevard en 2005 peut compter sur le soutien de ses deux petites filles, Jackson et August, qu'elle a adopté seule en 2012 et 2015.

Par Solène Sab