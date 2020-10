Charlotte Gainsbourg : cette belle déclaration à sa mère Jane Birkin

Charlotte Gainsbourg a décidé de rendre un bel hommage à sa mère, Jane Birkin. Elle prépare actuellement tout un documentaire sur sa vie dans les Abers. Mère et fille sont actuellement en tournage dans la région de Lannilis, endroit que la chanteuse affectionne particulièrement. Mais avant de poser ses caméras en France, Charlotte Gainsbourg qui a récemment quitté les États-Unis a filmé sa mère aux quatre coins du monde. "Nous avons commencé il y a près de trois ans, à New York, au Japon, à Paris. C’est un travail très épisodique. Je viens dans la région depuis que maman a acheté la maison. Aujourd’hui, j’habite à Paris. C’est dur aux États-Unis avec la covid et le président, mais ça me manque" confiait-elle au Télégramme le 28 septembre dernier.

"elle est quelqu'un de vraiment exceptionnel"

Jane Birkin, qui s'est récemment confié sur son penchant pour l'alcool, a abordé le sujet sur le plateau de C à Vous. Invitée ce mardi 20 octobre, elle a eu une surprise de la part de toute l'équipe. Sa fille Charlotte Gainsbourg lui a adressé une vidéo et lui fait une belle déclaration. Elle s'est confiée sur les raisons de ce film : "Tout ce que je souhaitais, c'était de pouvoir prendre le temps avec elle, d'avoir une excuse professionnelle pour la regarder, pour profiter d'elle. Elle me surprend, elle me touche beaucoup, elle est tellement unique. Je ne sais pas si elle se rend compte à quel point elle est quelqu'un de vraiment exceptionnel".

Pierre Lescure lui a alors demandé si elle trouvait le discours beau. Visiblement très émue, Jane Birkin, la gorge serrée n'a pu répondre que "très".

Par J.F.