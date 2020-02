Charlotte Gainsbourg : L'offre très gênante de son père à Nicola Sirkis

Il faudra regarder France 3 dès 21h05 ce jeudi 20 février pour découvrir ou regarder une fois de plus le film "Prête-moi ta main". L'occasion de retrouver Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat dans un duo qui fonctionne très bien. Lui s'appelle Luis Costa, est célibataire et sous la pression de sa famille qui veut le voir se marier. Elle se nomme Emma, vient d'arriver à Paris et est au chômage. Rapidement, Luis envisage de lui proposer un contrat : il la paie et elle fait semblant d'être sa fiancée. Bien entendu, de nombreux rebondissements vont survenir et rien ne se passera comme prévu… Si le film est sorti en 2006, la carrière de la femme d'Yvan Attal a débuté très tôt et ses illustres parents n'y sont pas pour rien.

L'anecdote de Nicola Sirkis avec Serge Gainsbourg

Depuis qu'elle est petite, Charlotte Gainsbourg connaît les plateaux de télévision et ceux de tournage. Sa mère, Jane Birkin, est actrice et son père, Serge Gainsbourg, chanteur. Charlotte Gainsbourg décroche son premier rôle à l'âge de 13 ans. En 1985, son père réalise le clip de la chanson "Tes yeux noirs" du groupe Indochine. Ravi de cette collaboration, Serge Gainsbourg propose alors un rôle au chanteur du groupe, Nicola Sirkis. Et lui fait une proposition osée racontée par Stéphane Bern sur RTL en 2018. "Il a insisté pour que Nicola Sirkis joue dans le film Charlotte Forever et il lui a dit 'C'est toi qui va n***** ma fille'" raconte l'animateur avant de préciser face au chanteur, "Mais tu ne le fais pas pour de vrai !". Nicola Sirkis confirme l'anecdote et confie, "C'est vrai mais bon c'était à la Gainsbourg" et rajoute, "Heureusement que ça ne s'est pas fait. Je ne suis pas du tout acteur et puis je ne le sentais pas du tout, que ça soit pour de vrai ou pour de faux". A l'époque, Charlotte Gainsbourg avait 14 ans et Nicola Sirkis 26 ans…

Par Valentine V.