Charlotte Gainsbourg rend hommage à sa soeur Kate et son père (Photo)

Charlotte Gainsbourg est une actrice très pudique qui évoque peu sa vie privée. Pourtant en 2014, la fille de Serge Gainsbourg avait accepté de se livrer sur un terrible drame de sa vie, la mort de sa grande soeur Kate. Le 11 décembre 2013, cette dernière a été victime d’une chute mortelle depuis le quatrième étage de son appartement dans le 16e arrondissement de Paris, alors qu’elle n’était âgée que de 46 ans. Auprès de L’Express, Charlotte Gainsbourg avait confié : "Je pense que le départ de ma sœur a telle­ment boule­­versé mon exis­­tence que je ne sais plus trop ce qui pour­­rait m’ef­­frayer main­­te­­nant. Pour l’ins­­tant, la vie est un brouillard total, je n’ai plus aucun repère. Je dois arri­­ver à me recons­­truire".

"Kate et Serge"

Et si Charlotte Gainsbourg a réussi à faire son deuil, l’actrice a décidé de rendre hommage à sa soeur Kate, mais également à son père Serge Gainsbourg. Passionnée de photographie, la compagne d’Yvan Attal s’est emparée de son compte Instagram ce samedi 23 mai pour dévoiler un tendre cliché. Prise de nostalgie, Charlotte Gainsbourg a dévoilé une photo méconnue de son père Serge Gainsbourg en train de jouer avec sa fille Kate, qu’il tient fermement dans ses bras alors que la petite fille sur la photo faisait de la balançoire : "Kate et Serge", a simplement écrit en légende Charlotte Gainsbourg. De quoi ravir les abonnés de l’actrice, qui ont déjà eu droit à une tendre photo de sa fille Joe il y a quelques jours. L’actrice n’avait pas hésité à dévoiler le visage de sa fille sur la Toile à la surprise des internautes.

Par Alexia Felix