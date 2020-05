Charlotte Gainsbourg : son incroyable ressemblance avec sa fille Joe

Depuis le 17 mars dernier et le début de la mesure de confinement, de nombreuses personnes passent plus de temps en famille. Ainsi, Adeline Blondieau qui avouait redouter le moment des devoirs passe finalement de bons moments avec sa fille. Vanessa Demouy profite de ce moment pour aider sa fille de 8 ans et découvrir le yoga. Michel Drucker, de son côté, est confiné dans le sud de la France avec sa famille et en profite pour finaliser ses projets télé après le confinement. Charlotte Gainsbourg est, elle, confinée en famille également et à New York où elle habite désormais. Sur Instagram, elle a publié une série de clichés de sa petite Joe et la ressemblance entre les deux est frappante.



Les internautes sont nombreux à relever la ressemblance

Mercredi 29 avril, Charlotte Gainsbourg a publié des photos en noir et blanc de sa petite Joe, âgée de 8 ans. La femme d’Yvan Attal qui a mis un jean dédicacé aux enchères au profit de la tombola solidaire "Stars Solidaires" écrit en légende des photos : "mon éternelle inspiration". La petite Joe est mignonne comme tout, un peu endormie, et les internautes ne s’y trompent pas. S’ils saluent les talents de photographe de la fille de Serge Gainsbourg, ils sont nombreux à remarquer la ressemblance entre la mère et la fille. Parmi les commentaires on peut lire : "Elle a l’air de beaucoup te ressembler", "mini you", "Un petit air de famille flotte sur son petit visage", "une mini Charlotte", "Comme elle vous ressemble !", "Joe vous ressemble tellement".

Par Non Stop People TV