Chris Evans : La star d’Avengers publie par erreur une photo intime

C’est une nouvelle polémique qui entache l’univers Marvel. Chris Evans, acteur connu pour son rôle de Captain America, a dévoilé par erreur certaines photos privées. Ce samedi 12 septembre, la star américaine a voulu partager des images d’un moment entre proches. Ainsi, les internautes ont pu découvrir une vidéo dans laquelle Chris Evans joue au Heads Up. Mais à la fin de la vidéo, la galerie des photos et vidéos enregistrées dans le téléphone de Chris Evans est apparue. Et sur une image en particulier, les abonnés de l’acteur ont pu découvrir un pénis.

Chris Evans garde le silence

Rapidement, Chris Evans a supprimé sa story, mais plusieurs internautes ont eu le temps de faire des captures d’écrans et de dévoiler l’image sur la Toile. Les commentaires ont été très nombreux sur Twitter, certains étant amusés tandis que d’autres ont été choqués. Si Chris Evans ne s’est pas encore exprimé sur cet incident, l’acteur a pu compter sur le soutien de Mark Ruffalo, autre star d’Avengers qui campe Hulk au cinéma. Ce dernier s’est exprimé sur Twitter pour défendre son ami : "Frère, tant que Trump est toujours président, il n’y a RIEN que tu puisse faire qui pourrait t’embarrasser. Tu vois, à quelque chose malheur est bon".

C’est donc une nouvelle polémique pour Chris Evans, quelques années après ses propos sur le personnage de Scarlett Johansson dans Avengers. L’acteur n’avait pas hésité à la qualifier de "sal***" lors d’une interview pour Digital Spy. Rapidement, Chris Evans avait été contraint de présenter ses excuses auprès du HuffPost US : "Hier pendant une interview, on nous a questionnés sur les rumeurs de romances de Black Widow avec Captain America et Hawkeye. Nous avons répondu de façon très juvénile et offensante, ce qui, légitimement, a irrité certains fans. Je le regrette et m’en excuse sincèrement".

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Par Alexia Felix