Chris Pratt : Ce jour où Ellen Page a dénoncé sa proximité avec une église anti-LGBTQ

Chris Pratt a explosé à Hollywood ces dernières années. Après avoir incarné divers métiers comme serveur, peintre en bâtiment, laveur de voitures ou encore strip-teaseur (!), le comédien a réussi à trouver sa place au sein de l’industrie cinématographique. L’acteur originaire du Minnesota est même devenu une star grâce à son rôle de Peter Jason Quill alias Star-Lord dans "Les Gardiens de la Galaxie" ou d’Owen Grady dans "Jurassic World".

Devenu célèbre, l’acteur qui vient de se remarier avec Katherine Schwarzenegger, la fille d’Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver, doit revoir sa copie en termes de fréquentations. C’est du moins ce qu’avance Ellen Page, l’actrice américaine et fervente militante de la cause LGBTQ.

Une foi qui peut être embarrassante

Invité de l’émission le "Late Show" de Stephen Colbert en février 2019, Chris Pratt avait évoqué sa foi, vantant les mérites de l’Église évangélique Hillsong. Oui, mais voilà, l’église est loin d’être une supportrice de la cause LGBTQ. Voire tout le contraire. C’est ce que rappelait Ellen Page dans un tweet. "Oh, ok, mais cette église est connue pour être anti-LGBTQ donc ce serait peut-être bien de le mentionner non ?", écrivait la comédienne aperçue au côté de Leonardo DiCaprio dans "Inception". "Hillsong Church accueille TOUT le monde, mais ne valide pas tous les styles de vie. Pour être clair, nous ne validons pas le style de vie gay et c’est pour cela que nous n’avons pas de personne ouvertement gay à un poste à responsabilité, payé ou non", écrivait le pasteur Carl Lentz qui a cofondé l’église à New York. De quoi mettre dans l’embarras Chris Pratt ?

Le comédien est à retrouver sur TF1 ce dimanche 23 février dans "Les Gardiens de la Galaxie" au côté de Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel et Bradely Cooper.

Par Ambre L