Chris Pratt remarié : qui est Katherine Schwarzenegger, sa nouvelle femme ?

Chris Pratt est un acteur de talent qui est parvenu à conquérir Hollywood. Il enchaine les films à succès et tout lui réussit. Ce dimanche 16 février, TF1 diffuse d'ailleurs en prime Les gardiens de la galaxie, long métrage qui l'a véritablement propulsé sous le feu des projecteurs. Depuis sa sortie dans les salles obscures en 2014, Chris Pratt a connu de grands changements dans sa vie. Marié à l'actrice Anna Faris en juillet 2009, le couple décide de se séparer en août 2017 et divorce en décembre de la même année. Cependant, quelques mois plus tard, l'acteur a retrouvé le grand amour. Son histoire avec Katherine Schwarzenegger est digne d'un conte de fées et le couple s'est même dit "oui" le 8 juin 2019. Mais qui est réellement Katherine Schwarzenegger, dont le nom est plutôt familier ?

Elle est la petite-nièce du président John F. Kennedy

La femme de Chris Pratt est la fille d'Arnold Schwarzenegger et de Maria Shriver mais ce n'est pas tout. Cette jeune femme de 30 ans est également la petite-nièce du président John F. Kennedy. Même si elle est née avec des privilèges, cela ne l'a pas empêché de vivre une adolescence difficile. En effet, à 21 ans, elle a décidé de se confier sur son mal-être. Elle a alors publié "Rock what you’ve got: Secrets to loving your inner and outer beauty from someone who’s been there and back" pour faire part de ses nombreux complexes et de ses troubles alimentaires. Passionnée d'écriture, elle a également sorti en 2017 un livre pour enfant intitulé "Maverick et moi". A présent, Katherine Schwarzenegger est une femme épanouie qui file le parfait amour avec Chris Pratt. De plus, elle possède de nombreuses cordes à son arc. D'après Cosmopolitan, elle serait décoratrice d'intérieur et possède un blog où elle rédige des articles sur la mode, la cuisine, la santé et parlent de femmes inspirantes.

Par Solène Sab