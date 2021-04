Christian Bale : l'acteur se fait la boule à zéro pour jouer dans Thor

Christian Bale est un habitué des transformations physiques. Tout au long de sa carrière, l'acteur s'est transformé parfois de manière extrême pour ses rôles. Entièrement investi dans ses personnages, il avait perdu 28 kilos pour "The Machinist" en 2004, avant de reprendre son poids et ses muscles pour incarner Batman. Tandis qu'il avait de nouveau retrouvé une importante maigreur pour ses films suivants, il avait atteint 103 kilos pour tourner dans "American Bluff". De retour dans les films de super-héros avec le film "Thor 4" dont la sortie est attendue en mai 2022, Christian Bale a effectué une nouvelle métamorphose pour incarner le rôle du méchant Gorr. Nouveau venu dans l’univers Marvel, il a été photographié en Australie où se déroule le tournage de "Thor: Love and Thunder".

Un nouveau look

C'est la boule à zéro qu'il a été aperçu dans une tenue sombre. Un nouveau look qui devrait permettre d’appliquer le maquillage et les prothèses avant que son apparence ne passe sous les effets spéciaux pour devenir Gorr the God Butcher. Ce super-vilain est en quête de vengeance contre les dieux qu'il jure de tuer après la mort de sa famille dans des conditions cruelles. Dans ce quatrième volet de Thor, Chris Hemsworth va reprendre le rôle du super-héros et retrouver Natalie Portman sous les traits de Jane Foster. L'actrice, photographiée sur le tournage, avait d'ailleurs impressionné par sa transformation physique. Après un entraînement intensif, elle a ainsi sculpté son corps et dévoilé des biceps qui ont surpris les internautes.

Par Marie Merlet