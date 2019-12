Christian Clavier au casting du film Kaamelott ? L'acteur répond

Une surprises inattendue pour tous les fans de Kaamelott. La série culte imaginée par Alexandre Astier a le droit à un second souffle puisqu'un long métrage va voir le jour. Cette adaptation des aventures du Roi Arthur sur le grand écran s'annonce absolument palpitante. Pour le moment, très peu d'informations ont été communiquées sur "Kaamelott - Premier Livret", mais la date de sortie a récemment été dévoilée. Ce film tant attendu débarquera dans les salles obscures françaises le 14 octobre 2020. Certes l'attente s'annonce interminable, mais une annonce incroyable a été faite par un célèbre acteur. Christian Clavier, qui a récemment dénoncé les conditions de travail extrêmes de son nouveau film, "Retour chez les Malawas", a confié à Allociné qu'il serait au casting de "Kaamelott - Premier Livret".

Il rejouera le jurisconsulte

Arthur et sa troupe vont vivre de nouvelles aventures. Christian Clavier sera de la partie et a apporté quelques détails croustillants sur son rôle dans "Kaamelott - Premier Livret". Il a révélé : "J'ai joué dans le film réalisé par Alexandre Astier, qui sortira l'année prochaine. J'ai adoré travailler avec son équipe, toute sa famille, son frère, son père, sa mère... Ils sont géniaux ! Astier, il a un immense talent, et j'ai été très heureux qu'il me rappelle pour jouer, toujours, le jurisconsulte.". Christian Clavier, qui a démonté la chronique de Pascal Praud sur RTL, va donc revêtir la tunique de cet expert du droit apparu dans le Livre V, afin d'aider à la nomination d'un nouveau dirigeant au Royaume de Logres, après qu'Arthur ait refusé de retirer Excalibur du rocher.

Par Solène Sab