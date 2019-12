Christian Clavier dénonce les conditions de tournage extrêmes de son nouveau film

Des révélations ont été faites ce mardi 17 décembre dans le nouveau numéro de Stéphane Bern, "À la bonne heure" sur RTL. Christian Clavier qui a démonté la chronique de Pascal Praud, était invité afin de faire la promotion de son nouveau film, "Retour chez les Malawas", qui sortira le 25 décembre dans les salles obscures françaises. Ce long-métrage de James Huth, connu pour avoir réalisé "Brice de Nice", s'inspire de "Rendez-vous en terre inconnue", l'émission phare de Frédéric Lopez. L'intrigue a tenté de se rapprocher au mieux de la réalité... Dans cette fiction, c'est Pascal Elbé qui prête ses traits à l'animateur de l'émission et il emmène avec lui quatre invités d'exception : Les personnages interprétés par Christian Clavier, Michaël Youn, Sylvie Testud et Ramzy Bedia. Ils se rendent tous les 5 en Afrique du Sud pour partir à la rencontre des Malawas, une tribu peu connue. Si l'intrigue semble intéressante, Christian Clavier a annoncé qu'il avait failli quitter le tournage à cause des conditions de travail infernales...

Il a failli quitter le tournage

Christian Clavier, qui est ému par la mort de Guy Laporte, son partenaire dans "Les Bronzés", a fait de nombreuses confidences à Stéphane Bern. Le présentateur a lancé le sujet en confiant à son invité qu'il avait eu peur pour lui en regardant le film :"Ce qu'on vous fait faire... J'ai cru que vous n'alliez pas en sortir". Christian Clavier a alors répondu avec humour, mais sincérité : "Moi j'ai pensé ça au milieu du tournage alors je leur ai dit 'Je vais partir...', et puis alors ils ont amélioré les choses". Par ailleurs, une chroniqueuse a demandé à l'invité de l'émission si avant de signer pour ce film, il avait été prévenu des risques encourus sur le tournage. Christian Clavier a immédiatement répliqué : "Pas du tout ils s'en foutent, c'est une arnaque absolue. En même temps, ils pensent toujours qu'ils vont passer au travers, là ils n'ont pas pu.". Christian Clavier aurait pu ne pas être au générique de "Retour chez les Malawas"

Par Solène Sab