Christian Clavier revient sur ses jours difficiles avec la troupe du Splendid

Le succès se mérite et cela n'a pas toujours été facile pour Christian Clavier. S'il est aujourd'hui reconnu auprès de tous les Français, il a fait face à des débuts difficiles, comme bon nombre de comédiens. Aujourd'hui, l'acteur enchaîne les projets. Lors d'une interview récente accordée à Stéphane Bern sur le plateau de "À la bonne heure", Christian Clavier avait fait part des conditions de tournage extrêmes de son nouveau film "Retour chez les Malawas", qui sortira mercredi 25 décembre dans les salles obscures Françaises... De plus, il a confirmé être au casting du film, "Kaamelott", de quoi rendre heureux de nombreux fans. Cependant, Christian Clavier a connu des galères, notamment lors de ses débuts avec la troupe du Splendid. Invité sur le plateau de Nikos Aliagas dans "50' Inside" le samedi 21 décembre, l'acteur des Bronzés, a expliqué les difficultés qu'il avait rencontré avec ses amis de la troupe du Splendid !

"On gagnait extrêmement peu d'argent"

Plus que des amis, ils sont devenus une famille. La célèbre troupe du Splendid a fait connaître Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josianne Balasko, Michel Blanc, Marie-Anne Chazel... Cependant, avant d'être propulsés sur le devant de la scène, notamment grâce aux films, "Le Père Noël est une ordure" ou "Les bronzés", ces jeunes comédiens ont rencontré des débuts difficiles. Christian Clavier a révélé : "Je ne peux pas dire qu'on ait galéré mais... On avait un café-théâtre et on gagnait extrêmement peu d'argent. Donc, on faisait tous des pubs, on faisait des castings.". Par ailleurs, leurs parents étaient loin d'être ravis par cette décision de carrière... Il a ajouté : "Nos parents, ils étaient catastrophés. On avait tous à peu près la capacité de faire des études et le seul métier qu'on choisit, c'est le métier où à l'époque il y a du chômage. On est en plein emploi sur le reste. Donc tu vois leur tête.". En tout cas, ils ont réussi à prouver leur talent à La France entière et cette expérience les a énormément soudés. Ils ne perdent pas une occasion de se retrouver et la passion des débuts est toujours au rendez-vous. Christian Clavier qui a réagi après la mort de Guy Laporte, a finalement conclu : "On aime se retrouver. Là, je viens de terminer un tournage où Thierry participe aussi. C'est un vrai plaisir. Et alors, là, on s'accorde en trois secondes. C'est incroyable. Il y a quelque chose entre nous de l'ordre d'une famille d'un goût artistique commun.". Une rencontre qui a changé leur vie.

Par Solène Sab