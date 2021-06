Christina Milian vaccinée contre la Covid-19, effets secondaires difficiles après sa seconde dose

Actrice et chanteuse, Christina Milian partage la vie de M Pokora depuis l’été 2017. Ensemble, le couple a eu deux enfants : deux fils prénommés Isaiah et Kenna. Si les fans du couple peuvent suivre l’évolution de deux bambins sur les réseaux sociaux grâce à leurs nombreuses stories sur leur quotidien, c’est pour une toute autre raison que Christina Milian a pris la parole ce lundi 31 mai 2021. En effet, la compagne de M Pokora a donné de ses nouvelles après s’être fait vacciner contre la Covid-19. Christina Milian a reçu sa seconde dose ce lundi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette étape vers un retour à la vie normale n’a pas été de tout repos pour l’actrice. "J’ai entendu beaucoup de choses. Certaines personnes disent qu’elles ont été un petit peu malades, d’autres disent que tout allait bien… J’espère faire partie de la seconde catégorie !", a-t-elle déclaré avant de recevoir sa seconde dose.

Une nuit difficile à cause des effets secondaires

"Souhaitez-moi bonne chance !", a-t-elle continué. Après s’être fait vacciner, Christina Milian a tenu à rassurer ses abonnés. "Rapide et sans douleur, a-t-elle dit. Je me sens bien, ça ne fait que quelques heures… Je pense que je dois attendre jusqu’à ce soir. On verra bien". Finalement, ce n’est qu’au bout de quelques heures que Christina Milian a souffert des effets secondaires du vaccin. En pleine nuit, l’ex-compagne du rappeur Lil Wayne a posté une story où l’on peut voir le regretté Michael Jackson dans sa tenue de zombie. Un extrait du célèbre clip Thriller qui semble vouloir dire que la nuit n’a pas été si agréable que ça. Pas de panique, Christina Milian s’est rapidement remise comme en attestent ses stories postées ce mardi 1er juin 2021.

Par Matilde A.