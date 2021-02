Christopher Plummer : l’acteur de La Mélodie du Bonheur et de Beginners est mort

Son charisme et son regard avaient fait chavirer le cœur de la jeune Maria (Julie Andrews) dans La Mélodie du Bonheur. En 1965, Christopher Plummer accédait à une notoriété internationale en incarnant le séduisant capitaine Georg von Trapp dans la célèbre comédie musicale. Succès qui permettra à l’acteur de connaître une carrière particulièrement longue, plus de soixante-dix ans. Né le 13 décembre 1929 à Toronto, Christopher Plummer descend d’une illustre famille. Il est l’arrière-petit-fils de John Abbott, qui fut le troisième Premier ministre du Canada (de 1891 à 1892). Élevé non loin de Montréal après le divorce de ses parents, le comédien parle couramment le français et l’anglais. Dès son plus jeune âge, il se prend de passion pour le théâtre. S’il débute à Broadway dès 1953 avant de partir à Londres, le comédien a fait en sorte d’avoir plusieurs cordes à son arc.

Une carrière longue de soixante-dix ans

Chant, cinéma, théâtre, télévision, il excelle dans plusieurs domaines. Il remporte d’ailleurs son premier Tony Award en tant que meilleur acteur pour son rôle dans l’adaptation musicale de "Cyrano" en 1973. Son rôle en 1965 du capitaine Georg von Trapp dans "La Mélodie du bonheur" lui permet d’acquérir une notoriété internationale. Il va dès lors ne jamais cesser de jouer la comédie. En 2012, il obtient l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film "Beginners" aux côtés de Mélanie Laurent. Alors âgé de 82 ans, il est le comédien le plus âgé à recevoir un Oscar. À noter qu’en 2017, Christopher Plummer, 88 ans, était nommé une fois de plus dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour "All the Money in the World". Le comédien canadien a été marié trois fois. Il était le père d’une fille, Amanda Plummer, également actrice.

Par Non Stop People TV