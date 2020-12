Claude Brasseur est mort à l’âge de 84 ans

Carnet noir. Claude Brasseur est mort ce mardi 22 décembre 2020. Il avait 84 ans. Son agent a appris la triste nouvelle à l'AFP. "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris", a déclaré la famille de l'acteur dans un communiqué. Né Claude Espinasse, l’acteur était le fils de Pierre Brasseur et de la romancière Odette Joyeux. Connu pour ses nombreux rôles incarnés au cinéma, Claude Brasseur était la vedette d’au moins deux générations. On se souvient notamment de ses prestations dans les films "La Boum" (dans lequel il incarnait le père de Sophie Marceau), "Camping" 1, 2 et 3, ou encore "Un éléphant, ça trompe énormément" et "Le Diner de cons". Claude Brasseur a fait ses premiers pas au théâtre en 1955 en créant "Judas" de Marcel Pagnol. Ce n’est qu’un an plus tard qu’il se lance sur grand écran dans "Rencontre à Paris" de Georges Lampin. Sa carrière décolle en 1974 lorsqu’il joue dans "Les Seins de glace" de Georges Lautner.

Claude Brasseur était marié à Michèle Cambon

Au cours de sa longue et brillante carrière, Claude Brasseur s’est vu décerner deux César. Celui du meilleur acteur dans un second rôle en 1977 avec "Un éléphant, ça trompe énormément". Puis, en 1980, il obtient le César du meilleur acteur pour son rôle dans "La Guerre des polices". Son dernier film date de 2018. Claude Brasseur incarne le père de Franck Dubosc dans le long-métrage "Tout le monde debout". Claude Brasseur partageait la vie de Michèle Cambon, ancienne gérante d'une quincaillerie, avec qui il s’est marié en 1970. Un an après leur union, Claude Brasseur et Michèle Cambon deviennent parents d’un garçon prénommé Alexandre. Lui aussi se tourne vers la comédie. À 49 ans, il joue notamment dans la nouvelle série de TF1, "Ici tout commence".

Par Matilde A.