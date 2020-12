Claude Brasseur mort : Franck Dubosc, Jean Dujardin… Pluie d’hommages pour l'acteur

Ce mardi 22 décembre 2020, l’acteur Claude Brasseur est mort à l’âge de 84 ans, comme l’a annoncé son agent à l’Agence France Presse. La famille de Claude Brasseur a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué. "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris", ont indiqué les proches de Claude Brasseur. L’acteur laisse derrière lui son épouse, Michèle Cambon, ancienne gérante d'une quincaillerie, avec qui il s’est marié en 1970. Mais également son fils unique, Alexandre, comédien de profession. Depuis l’annonce de la mort de Claude Brasseur, de nombreuses personnalités du cinéma ont réagi. Mylène Demongeot a été invitée à réagir à la tragique disparition de Claude Brasseur en direct sur CNews. L’actrice, qui incarne la femme de Claude Brasseur dans la saga "Camping", a craqué et fondu en larmes en évoquant la mort de son partenaire de jeu qu’elle trouvait "épatant".

"Je t’embrasse une dernière fois mon Claude"

Franck Dubosc, qui a souvent donné la réplique à Claude Brasseur, a réagi à sa disparition sur Instagram. "Je t’embrasse une dernière fois mon Claude", écrit Franck Dubosc. Un tendre message accompagné d’une photo de Franck Dubosc dans les bras de Claude Brasseur sur le tournage de "Camping". "Au revoir mon beau et talentueux Claude", a quant à lui posté Jean Dujardin. Nathalie Baye, qui a joué avec Claude Brasseur dans le film "Détective" de Jean-Luc Godard, a rendu hommage à l’acteur disparu. "Claude... nous avons tourné ensemble, avec Johnny, Détective, de Jean-Luc Godard... un film de fou...! Claude était parfois malheureux sur ce tournage, Godard était rude avec lui, c’était un bel acteur, attachant et secret. Son départ m’attriste", a posté la maman de Laura Smet. De son côté, Jean-Paul Rouve n’a pas caché sa tristesse : "Je t'embrasse tendrement mon Claude. Tu me manques déjà".

Par Matilde A.