Claude Brasseur mort : Mathilde Seigner révèle sa fin de vie compliquée

Le cinéma français a de nouveau perdu un membre emblématique. Ce mardi 22 décembre, Claude Brasseur est décédé à l’âge de 84 ans : "Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n’a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père (le comédien Pierre Brasseur), au cimetière du Père-Lachaise à Paris", a fait savoir Elisabeth Tanner, directrice de l’agence Time Art dans un communiqué. Rapidement, les internautes et de nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à Claude Brasseur, à l’image de Mylène Demongeot qui a fondu en larmes sur CNews : "Je suis très, très, très émue parce que j’aimais bien Claude. On s’engueulait souvent. C’était un noctambule et moi pas du tout, mais je trouve que c’était un brillant acteur. Je voyais bien pendant qu’on tournait Camping combien il était adoré par le public. C’était vraiment une star absolue".

"Il était vraiment mal en point"

Une autre star a tenu à prendre la parole sur RTL. Mathilde Seigner, qui a donné la réplique à Claude Brasseur dans les films "Camping", est sortie du silence pour révéler la fin de vie très difficile de l’acteur décédé : "Je savais qu’il était vraiment très mal en point. Je ne suis pas du tout étonnée de sa disparition. Claude c’est quelqu’un qui a eu une belle vie. J’ai le sentiment que c’est une génération - moi qui ai perdu mon papa récemment - qui en avait aussi marre de cette époque aujourd’hui et je les comprends. J’ai envie de dire qu’ils sont mieux là où ils sont en fait". Mathilde Seigner se souvient surtout d’un "homme tout à fait charmant, tout à fait exquis, vraiment très facile, un camarade formidable. Je n’ai aucun souvenir négatif […] au contraire. Avec la carrière qu’il avait c’était quelqu’un de très simple, tout à fait normal".

